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تحذيرات من مخاطر الفيضانات بعد اجتياح إعصار "بوريس" وسط أوروبا

مخاطر من الفيضانات بعد اجتياح إعصار "بوريس" وسط أوروبا
16 سبتمبر 2024 12:53

حذرت السلطات في التشيك وبولندا من استمرار مخاطر الفيضانات التي تتعرض لها العديد من مناطق البلدين، نتيجة لإعصار "بوريس" الذي يجتاح مناطق وسط أوروبا.

وذكرت وسائل الإعلام في جمهورية التشيك، اليوم، أن أربعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين نتيجة الفيضانات، فيما حذرت السلطات من مخاطر ارتفاع منسوب الأنهار، مع إعلان الطوارئ في بعض المناطق.

وصدرت أوامر في بعض المقاطعات بإخلاء بعض السكان من منازلهم.

من جهة أخرى ذكرت السلطات البولندية، أن سدا ثانيا انهار في جنوب غرب البلاد نتيجة لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، لافتة إلى أن السد الذي انهار يوجد في مدينة ستروني سلاسكي، قرب الحدود البولندية مع جمهورية التشيك.

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وكان سد في قرية ميدزيجورز الجبلية القريبة قد انهار أول أمس السبت.

وفي الإطار نفسه، أكدت وسائل إعلام بولندية أن حركة التنقل بين التشيك وبولندا اختفت تماما نظرا للفيضانات التي تشهدها المنطقة.

وكانت العديد من مدن وسط أوروبا قد شهدت أمطارا غزيرة خلال الأيام الماضية أدت إلى فيضانات عارمة، أسفرت عن مصرع عدة أشخاص، فضلا عن إجبار الآلاف على الفرار من منازلهم، وإلحاق الدمار بالبنية التحتية للكهرباء والنقل.

المصدر: وام
التشيك
بولندا
إعصار
أوروبا
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