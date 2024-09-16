الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كشف معلومات عن المتهم بمحاولة اغتيال ترامب الثانية

رايان ويسلي روث المتهم بمحاولة اغتيال ترامب الثانية
16 سبتمبر 2024 18:06

كشفت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، معلومات عن المتهم بما وصفه مكتب التحقيقات الاتحادي محاولة جديدة لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية وشبكة "سي.إن.إن"، نقلا عن مسؤولين في إنفاذ القانون لم تذكر أسماءهم، أن المسلّح الذي أطلق النار على تخوم ملعب الغولف الخاص بالرئيس السابق يدعى رايان ويسلي روث، البالغ من العمر 58 عاما، من هاواي. 
وأوقف روث بعدما "فتح عناصر جهاز الخدمة السرية النار على مسلح" يحمل بندقية من طراز "إيه كيه-47" على تخوم ملعب الغولف الخاص بترامب في ولاية فلوريدا حيث كان الرئيس السابق يمارس رياضة الغولف أمس الأحد.
وأضافت وسائل الإعلام أن روث زار كييف عام 2022 حيث ذهب لدعم أوكرانيا.
وأوردت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" أن روث كان يعمل لحسابه الخاص في بناء مساكن ميسورة الكلفة في هاواي، ولديه سجل إجرامي طويل وهو ينشر بانتظام مقالات عن السياسة والأحداث الجارية، وينتقد أحيانا ترامب، المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية.
وقد أعرب روث بوضوح عن دعمه لأوكرانيا بعد انطلاق الأزمة الحالية.

أخبار ذات صلة
فرص ترامب وهاريس لا تزال متوازنة رغم محاولة الاغتيال
توجيه تهمتين إلى منفّذ محاولة اغتيال ترامب
انتخابات الرئاسة الأميركية 2024
تابع التغطية كاملة
  • راين ويسلي روث لحطة اعتقاله
    راين ويسلي روث لحطة اعتقاله

وقال روث، في منشور على منصة "إكس" في مارس 2022، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" التي أجرت معه مقابلة "أنا مستعد للسفر إلى كراكوف والذهاب إلى حدود أوكرانيا للتطوع والقتال والموت...".
وأجرت وكالة فرانس برس مقابلة مع روث في كييف أواخر أبريل 2022 فيما كان يشارك في تظاهرة لدعم الأوكرانيين في مدينة ماريوبول.
وقال لوكالة فرانس برس وقتها "نريد من الجميع في كل أنحاء العالم أن يتوقفوا عما يفعلونه وأن يأتوا إلى هنا الآن".
وأضاف روث للصحفيين هناك أن هدفه المساعدة في تجنيد مقاتلين أجانب لدعم قضية كييف بعد رفض تطوعه لكبر سنه.
وكان ترامب يلعب الغولف في "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا على مقربة من مقره في "مارالاغو" عندما رصد مطلق النار على مسافة منه.
وهذه المرة الثانية خلال شهرين التي يتعرض فيها ترامب لتهديد من مسلح. فقد أصيب الرئيس السابق بأذنه في 13 يوليو أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في الهواء الطلق في مدينة "بتلر" بولاية بنسلفانيا.
وقال مسؤول في الفيلق الدولي للمتطوعين الأجانب في أوكرانيا لشبكة "سي.إن.إن" إن روث أرسل رسائل بريد إلكتروني يعرض فيها تجنيد متطوعين أجانب، لكن جيش أوكرانيا اعتقد أنه "تسيطر عليه أوهام".
وقال أولكسندر شاجوري المسؤول في قسم تنسيق الأجانب بقيادة القوات البرية لسي.إن.إن "لم نرد حتى، لم يكن هناك ما نرد عليه. لم يكن قط جزءا من الفيلق ولم يتعاون معنا بأي شكل".

المصدر: وكالات
راين ويسلي روث
دونالد ترامب
محاولة اغتيال
إطلاق نار
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اقتصاد
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اليوم 17:46
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اقتصاد
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اليوم 17:43
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اقتصاد
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اليوم 17:41
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اقتصاد
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©