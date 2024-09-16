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روسيا تعلن استعادة قريتين في منطقة كورسك

صور تظهر قصفا على دبابات داخل منطقة كورسك في روسيا
16 سبتمبر 2024 19:33

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إن قواتها استعادت السيطرة على قريتي "أوسبينوفكا" و"بوركي" في منطقة كورسك الروسية من أوكرانيا، مواصلة ما تقول إنه هجوم مضاد كبير في المنطقة الواقعة بغرب البلاد.
وتقاتل القوات الروسية، قوات أوكرانية في كورسك منذ السادس من أغسطس الماضي حينما باغتت كييف موسكو بأكبر بهجوم.
تقع قريتا "أوسبينوفكا" و"بوركي" على الحدود مع منطقة "سومي" الأوكرانية وتبعدان عن بعضهما نحو 20 كيلومترا.
وقال قائد روسي كبير ومدونون، الأسبوع الماضي، إن روسيا استعادت السيطرة على نحو عشرة تجمعات سكنية في المنطقة.
وتقول أوكرانيا إن قواتها سيطرت على نحو 100 قرية في كورسك في منطقة تبلغ مساحتها أكثر من 1300 كيلومتر مربع، وهو أمر تشكك فيه مصادر روسية.
في غضون ذلك، تتقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا باتجاه مدينة بوكروفسك، وهي مركز رئيسي للسكك الحديدية والخدمات اللوجستية للقوات الأوكرانية.

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المصدر: وكالات
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