حمدان بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لشبكة «سي إن إن» العالمية

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مع مارك تومسون، الرئيس التنفيذي لشبكة «سي إن إن» العالمية.

وأكد سموه، خلال اللقاء الذي جرى في أبراج الإمارات، أن علاقة دبي مع شبكة «سي إن إن» العالمية بدأت منذُ أكثر من عقدين من الزمن، مع بداية افتتاح مقرهم الإقليمي في دبي، حيث أصبحت دبي مركزاً عالمياً لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي بفضل حرصها الدائم على تطوير البنية التحتية لقطاع الإعلام، وتبني أحدث التقنيات والابتكارات المستقبلة وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مدينة دبي نموذج عالمي لتحويل الفرص إلى إنجازات. ونحن على ثقة بأننا سنواصل تحقيق قفزات نوعية وإنجازات غير مسبوقة في قطاع الإعلام ومختلف القطاعات لتبقى دبي في طليعة المدن العالمية التي تقود مسيرة الابتكار والتطور المستدام».

وأضاف سموه: «هذه المسيرة ترسخت منذ عقود بفضل رؤية استراتيجية واضحة وطموحة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وهذه الرؤية كانت سباقة في استشراف أهمية دور قطاع الإعلام وفرصه المستقبلية في دعم التنمية».

كما أكد سموه، خلال اللقاء، أن دبي حريصة على منح قطاع الإعلام الإقليمي والعالمي كافة التسهيلات التي تمكّن شركاته ومؤسساته، على تنوع أنشطتها وتباين حجم انتشارها، من استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسّع الإعلامي، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها إمارة دبي، بمنظومة إعلامية وبنية تحتية تتميز بالحيوية والمرونة والانفتاح على المستقبل.

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعدد من المسؤولين الإعلاميين من شبكة «سي إن إن» العالمية.

جدير بالذكر أن شبكة «سي إن إن العالمية» تأسست عام 1980 وكانت أول شبكة أخبار تعمل على مدار الساعة، واكتسبت شهرتها من تغطية الأخبار العاجلة المباشرة.

وتبث «سي إن إن» في أكثر من 200 دولة، وتعد منصتها الرقمية واحدة من أهم المصادر الإخبارية عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وقد افتتحت الشبكة مقرها الإقليمي في دبي منذ أكثر من 20 عاماً.