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أمطار النمسا الغزيرة تهدد بانهيار السدود

أمطار النمسا الغزيرة تهدد بانهيار السدود
17 سبتمبر 2024 01:19

فيينا (وام) 

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أكدت إدارة ولاية «النمسا السفلى» أن الأوضاع في الولاية لا تزال خطيرة بسبب تواصل هطول الأمطار وارتفاع مستوى الأنهار وانتشار الفيضانات بشكل غير مسبوق وزيادة خطر انهيار بعض السدود تحت وطأة زيادة ضغط المياه وتحول شوارع المدن إلى أنهار.
وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن الفيضانات في ولاية «النمسا السفلى» كارثية وغير مسبوقة وتعهد بتوفير المزيد من الموارد المالية لصندوق الكوارث، وتوجه بالشكر إلى جميع أجهزة الطوارئ بسبب المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها.
من جانبه قال ديدي فاهرافلنر، قائد قوات المطافئ إن وضع الفيضانات في النمسا السفلى خطير وتعمل فرق الإطفاء بشكل متواصل على إنقاذ السكان المحاصرين بالمياه في منازلهم باستخدام القوارب المطاطية، مشيراً إلى نجاح قوات الإطفاء والدفاع المدني في إنقاذ مئات الأشخاص خلال يومي السبت والأحد الماضيين.
وأعلنت شرطة الولاية المتاخمة للعاصمة فيينا أمس، وفاة شخصين في مدينة «سانكت بولتن» عاصمة الولاية.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه تم إخلاء نحو ألفي منزل منذ بدء هطول الأمطار في ظل ظروف صعبة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب ونظام الصرف الصحي.

النمسا
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كارل نيهامر
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