روسيا تأمر بإخلاء قرى على الحدود مع أوكرانيا

أمرت روسيا، اليوم الاثنين، بإخلاء القرى الواقعة في منطقة كورسك الروسية على بعد أقل من 15 كيلومترا من أوكرانيا حيث تشن القوات الأوكرانية هجوما منذ مطلع أغسطس الماضي.

ولم تشهد هذه المناطق معارك بعد، ولم توضح السلطات الروسية أسباب هذا القرار الذي تزامن مع إعلان موسكو في الأيام الأخيرة استعادة نحو 12 بلدة سيطرت عليها القوات الأوكرانية في أغسطس.

وكتب أليكسي سميرنوف حاكم منطقة كورسك الروسية، على تطبيق تلغرام "بناءً على معلومات عملانية، ومن أجل ضمان الأمن، قررت هيئة الأركان الإقليمية إخلاء إلزاميا للبلدات في منطقتي ريلسكي وخوموتوفسكي الواقعتين في منطقة تمتد على 15 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا".

ودعا سميرنوف، السكان إلى "تفهم الوضع الحالي" و"الامتثال لتوصيات" السلطات.

ولم يذكر سميرنوف عدد الأشخاص المشمولين بالأمر.

وقالت السلطات في كورسك، عبر حسابها على تلغرام "عند الإخلاء، تذكروا أن تأخذوا معكم المواد الأساسية وأن تعتنوا بحيواناتكم الأليفة".

في 6 أغسطس، شنت أوكرانيا هجوما مباغتا في منطقة كورسك الروسية وقالت كييف إن قواتها سيطرت على مئات الكيلومترات المربعة وعشرات البلدات.

وأدى ذلك إلى إجلاء نحو 150 ألف مدني، بحسب موسكو.

والخميس، أعلنت روسيا استعادة أراض من القوات الأوكرانية عبر شن هجوم مضاد في هذه المنطقة.

وأعلنت، اليوم الاثنين، من جديد استعادة بلدتين في منطقة كورسك هما "أوسبينوفكا" و"بوركي".