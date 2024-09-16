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فرص ترامب وهاريس لا تزال متوازنة رغم محاولة الاغتيال

شرطة مقاطعة بالم بيتش يغلقون طريقاً بالقرب من نادي ترامب الدولي للغولف (أ ف ب)
17 سبتمبر 2024 01:20

عبدالله أبوضيف (واشنطن)

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رغم محاولة اغتيال ثانية تعرض لها الرئيس الأميركي السابق والمرشح في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب في أقل من 3 أشهر، إلا أن فرص المرشحين للرئاسة الأميركية ما زالت متوازنة.
وحسب خبراء تحدثوا لـ«الاتحاد» فإن فرص الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال متساوية مع نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس ومن غير المتوقع أن يكون لمحاولة الاغتيال الثانية أي أثر على استطلاعات الرأي.
وقالت مرح البقاعي المحللة في الشؤون الأميركية ورئيس منصة البيت الأبيض، إن محاولة الاغتيال الثانية التي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترامب تسهم في رفع مستوى الاحتقان السياسي وتعميق حالة الاستقطاب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الشارع الأميركي.
وأضافت أن المرشح الديمقراطي يمثل اليسار بينما يمثل المرشح الجمهوري اليمين المتشدد ما يزيد من حدة التوترات، مؤكدة أن هذه المحاولة الثانية تعد خطوة سيئة جداً في تاريخ الولايات المتحدة، ويعتبرها العديد من المراقبين نتيجة مباشرة للحشد السياسي ضد ترامب، الذي يُصور على أنه عدو للديمقراطية والشعب الأميركي.
من جهته، قال الخبير في الشؤون الأميركية أشلي أنصاره إن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية تثير القلق بشأن الوضع الأمني والسياسي في البلاد، مشيراً إلى أن المشتبه به يمتلك سجلاً جنائياً طويلاً، مما يعزز الفرضية بأن الحادثة كانت عملاً فردياً، خاصة وأن القاتل يعاني من مشاكل صحية عقلية وفقاً للتحقيقات الأولية.
وأضاف أن الإجراءات الأمنية في المكان كانت محكمة بشكل جيد، مما ساعد في إحباط المحاولة بسرعة.
ورغم خطورة الحادثة، يرى أن تأثيرها على نتيجة الانتخابات المقبلة سيكون محدوداً، حيث لا يُعتقد أن دوافعها سياسية بالأساس.

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