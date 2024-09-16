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العاهل الإسباني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين

ملك إسبانيا لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير الفلسطيني
17 سبتمبر 2024 01:20

مدريد (وكالات)

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تسلم ملك إسبانيا فيليبي السادس، أمس، أوراق اعتماد حسني عبد الواحد، أول سفير لدولة فلسطين في إسبانيا، بعدما اعترفت بها مدريد في مايو الفائت.
واستقبل العاهل الإسباني السفير عبد الواحد في القصر الملكي في مدريد، حيث جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد، بحسب مشاهد بثها الديوان الملكي على منصة «إكس».
ويترأس عبد الواحد البعثة الدبلوماسية لفلسطين في إسبانيا منذ العام 2022 وكان يتمتع بصفة سفير. لكن رتبته تبدلت بشكل رسمي بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين قبل بضعة أشهر.
واعترفت الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين في 28 مايو، على غرار ايرلندا والنرويج.
وبداية سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن أول قمة ثنائية بين إسبانيا وفلسطين ستعقد بحلول نهاية العام.

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