الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: منطقة الشرق الأوسط تمر بتطورات بالغة الخطورة

عبد العاطي ولافروف خلال المؤتمر الصحفي
17 سبتمبر 2024 01:19

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل بوريل ويبحثان علاقات التعاون والتطورات في المنطقة
الأمم المتحدة تشيد بدور الإمارات في إجلاء مرضى من غزة لتلقي العلاج

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتطورات بالغة الخطورة تتزايد معها مخاطر اندلاع حرب واسعة النطاق. 
وحذر الوزير عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، من «خطورة السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة». 
وأشار إلى مناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، لافتاً إلى استعراض الجهود المصرية القطرية الأميركية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. 
بدوره، ثمن وزير الخارجية الروسي الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن بلاده تتفق مع مصر على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية. 
وأكد أهمية استمرار الجهود للتوصل إلى حلول دبلوماسية على أساس القرارات الأممية وحل الدولتين.

مصر
الشرق الأوسط
بدر عبد العاطي
سيرجي لافروف
روسيا
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك بعد الإفراج عنه
الرياضة
فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك بعد الإفراج عنه
اليوم 17:58
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اقتصاد
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اليوم 17:46
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اقتصاد
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اليوم 17:43
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اقتصاد
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اليوم 17:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©