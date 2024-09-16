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قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين ومخبزاً بخان يونس

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
17 سبتمبر 2024 01:19

غزة (الاتحاد)

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قتل 4 فلسطينيين بينهم طفلة، أمس، بقصف إسرائيلي استهدف مخبزاً يرتاده نازحون بمنطقة تصنفها إسرائيل «آمنة» غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال مصدر طبي في «مستشفى ناصر» بمدينة خان يونس: «استقبلنا 4 قتلى، بينهم طفلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيماً للنازحين الفلسطينيين في المدينة».
وأوضح شهود عيان أن القصف استهدف مخبزاً في المخيم غرب المدينة، في منطقة صنّفها الجيش الإسرائيلي على أنها «آمنة».
وخلال الأشهر الماضية استهدف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة «المواصي» ومراكز للإيواء في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وفي السياق، ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في قصف استهدف خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، إلى 5 قتلى والعديد من الجرحى.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن الطواقم الطبية انتشلت 5 قتلى من خيام النازحين التي تم استهدافها.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعداداً لقصفها وتدميرها والتوغل فيها.
ويضطر 2 مليون نازح من أصل 2.3 مليون نسمة، خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم، أو نصب خيام في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى، في ظل ظروف إنسانية صعبة، حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

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