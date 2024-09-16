الجيش الصومالي يحبط هجوماً إرهابياً لـ«الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

أحبط الجيش الصومالي هجوماً شنّته حركة الشباب الإرهابية على مركز عسكري حكومي في بلدة «جناي عبدلي» بإقليم «جوبا السفلى» بولاية «جوبالاند» جنوب البلاد.

ونقل التلفزيون الصومالي عن مصادر أمنية قولها إن الجيش تمكن بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند المحلية من إحباط هجوم لمسلحي حركة «الشباب» على مركز عسكري حكومي في بلدة جناي عبدالي وقتل خمسة من الإرهابيين فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، مضيفاً أن القوات الصومالية استولت على معدات عسكرية كانت بحوزة المسلحين.

وتأتي العملية بعد أسابيع من مقتل 42 عنصراً من الحركة في عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الصومالي والقوات المدنية، بإقليم جوبا السفلى وغلمدغ جنوب ووسط البلاد.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة.