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فون دير لاين تكشف عن أجندة المفوضية الأوروبية الجديدة

فون دير لاين
17 سبتمبر 2024 15:49

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء عن تشكيل فريقها الذي سيقود أقوى مؤسسة في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة والذي سيركز على التحديات التي يفرضها تغير المناخ وغيره من القضايا المحورية.
وسيصبح الليتواني أندريوس كوبيليوس أول مفوض للدفاع في الاتحاد الأوروبي.وستتولى وزيرة الطاقة والبيئة الإسبانية تيريسا ريبيرا منصب مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وستكون مسؤولة أيضا عن "التحول النظيف والعادل والتنافسي".
وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي "ستقود العمل لضمان بقاء أوروبا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في الاتفاقية الخضراء (البيئية) الأوروبية. وأن نعمل على التخلص من الكربون وجعل اقتصادنا صناعيا في الوقت نفسه".
وأضافت أن تغير المناخ "هو المحور الرئيسي لكل ما نقوم به".
وقالت فون دير لاين إنه وبالمقارنة مع ولايتها الأولى التي استمرت خمس سنوات، فإن "موضوع الأمن، وكذلك موضوع القدرة التنافسية، كان لهما تأثير أكبر بكثير على تكوين وتشكيل" فريقها الجديد.
وتشمل الأسماء الأخرى المدرجة على قائمة مفوضي الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الذي سيتولى مسؤولية الاستراتيجية الصناعية، في حين سيشرف ماروش شيفوفيتش من سلوفاكيا على سياسات التجارة، وستتولى كون كالاس من إستونيا السياسة الخارجية.
وتم تعيين المرشح البولندي بيوتر سيرافين في منصب مهم يتمثل في الإشراف على ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وسيمثل جميع المرشحين في جلسات استماع أمام المشرعين في البرلمان الأوروبي للتصديق على تعيينهم.
ومن المتوقع أن يبدأ فريق المفوضية الأوروبية الجديد مهامه بحلول نهاية العام.
ويضم الفريق الذي اختارته فون دير لاين اليوم الثلاثاء 11 امرأة.

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