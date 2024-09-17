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الإعصار "براسانغ" يقترب من السواحل الشرقية للصين

الإعصار "براسانغ" يقترب من السواحل الشرقية للصين
17 سبتمبر 2024 15:29

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية اليوم عن اقتراب إعصار "براسانغ" من السواحل الشرقية لمقاطعة تشجيانغ، وذلك بعد عبور إعصار "بيبنكا" الحدود مؤخرا.

وأفادت الهيئة بأن إعصار "براسانغ"، وهو الإعصار الرابع عشر لهذا العام، والمصنف كعاصفة استوائية، تم رصد مركزه في الساعة الثامنة من صباح اليوم في المحيط، على بعد حوالي 1550 كيلومترا، شرق وجنوب شرق مدينة ناها في أوكيناوا. وتصاحب الإعصار رياح قوية تصل سرعتها إلى 18 مترا في الثانية.

 

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ويتوقع أن يتحرك الإعصار بسرعة تتراوح بين 45 و50 كيلومترا في الساعة باتجاه الشمال الغربي، مع زيادة بطيئة في قوته. ومن المرجح أن يصل إلى اليابسة على طول ساحل تشجيانغ مساء الأربعاء ، مصحوبا برياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 30 مترا في الثانية.

المصدر: وكالات
الصين
إعصار
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