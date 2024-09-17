الأربعاء 18 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أضرار واسعة خلفتها الأمطار الغزيرة في نيجيريا

أضرار واسعة خلفتها الأمطار الغزيرة في نيجيريا
17 سبتمبر 2024 15:48

قال أرجون جين ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فى نيجيريا إن أكثر من مليون شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة التي هطلت على نيجيريا فيما فقد 269 شخصا حياتهم ونزح أكثر من 640 الف شخص من منازلهم .

وأضاف جين فى مؤتمر صحفى – عبر الفيديو- في جنيف اليوم أن الأمطار الغزيرة دمرت 30 من 36 من ولايات نيجيريا وتسببت في حدوث خرق في سد علاو في منطقة مايدوجوري مما أدى إلى تشريد أكثر من 400 ألف شخص في الأيام الأخيرة .. وغمرت المياه نصف مايدوجوري وفقد معظم السكان ممتلكاتهم.

أخبار ذات صلة
مقتل 25 طفلاً في حادث مروري بنيجيريا
فرنسا تضع "كورسيكا" تحت حالة التأهب البرتقالية

وأكد أن المنظمة الدولية تبذل كل الجهود لتوفير الإغاثة المنقذة للحياة للذين فقدوا منازلهم في الفيضانات ولكن الامدادات تنفد بسرعة ولا يمكن تلبية سوى أقل من 10 % من الاحتياجات العاجلة .

وحذر مسؤول المنظمة الدولية من أنه عندما تنحسر مياه الفيضانات فإن آلاف الأسر ستواجه مهمة شاقة للعودة إلى منازلهم المدمرة .

المصدر: وكالات
نيجيريا
الأمطار الغزيرة
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
الرياضة
بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
اليوم 09:14
أرشيفية
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى
اليوم 09:07
الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
اقتصاد
الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
اليوم 08:37
أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©