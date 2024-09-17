مقتل 25 طفلاً في حادث مروري بنيجيريا

لقي 25 طفلاً على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في حادث حافلة في شمال نيجيريا، حسبما أفاد مسؤول في السلامة المرورية الثلاثاء.

وقال كابيرو نادابو رئيس وكالة السلامة المرورية في كادونا إن سائق الحافلة التي كانت تقل أطفالاً فقد السيطرة على مركبته الأحد في ولاية كادونا، قبل أن يصطدم بشاحنة.

وأضاف نادابو "كانت الحافلة تقل 63 طفلاً والسائق يقود بسرعة عالية عندما فقد السيطرة عليها واصطدم بشاحنة".

وتابع "قضى 15 منهم على الفور فيما نقل 48 جريحاً إلى مستشفيات مختلفة. توفي 10 منهم في اليوم التالي ليصل عدد القتلى إلى 25".



