فرنسا تضع "كورسيكا" تحت حالة التأهب البرتقالية

وضعت السلطات الفرنسية جزيرة كورسيكا، والمعروفة باسم "جزيرة الجمال"، في حالة تأهب برتقالية بسبب توقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية، حيث من المتوقع أن تصل كمية الأمطار محلياً إلى ما بين 80 و100 ملم، وقد تصل إلى 150 ملم في منطقة باستيا.

وتشهد المناطق الشمالية من كورسيكا، هطول أمطار وعواصف رعدية نتيجة للعاصفة بوريس. وقد وضعت "مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية" إقليم "أوت كورس" في حالة تأهب برتقالية بسبب مخاطر الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف.

وتشير التوقعات إلى هطول أمطار تتراوح بين 80 و100 ملم محلياً، بينما يمكن أن تصل إلى 150 ملم في مناطق باستيا وكاستاغنيكيا وكورتيناي ونبيو. من المتوقع أن يعود الوضع إلى طبيعته صباح الأربعاء. ووفقاً لـ "قناة الطقس" المتخصصة في رصد الأحوال الجوية ،فإن العاصفة بوريس، التي كانت قد تسببت في أمطار غزيرة وعواصف في وسط أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية، تتجه تدريجياً نحو إيطاليا.

إلى جانب كورسيكا، من المنتظر أن تشهد مناطق أخرى مثل ألب ماريتيم وفار عواصف رعدية، ولكن بدرجة أقل.