الأربعاء 18 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تضع "كورسيكا" تحت حالة التأهب البرتقالية

أرشيفية
17 سبتمبر 2024 19:18

وضعت السلطات الفرنسية جزيرة كورسيكا، والمعروفة باسم "جزيرة الجمال"، في حالة تأهب برتقالية بسبب توقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية، حيث من المتوقع أن تصل كمية الأمطار محلياً إلى ما بين 80 و100 ملم، وقد تصل إلى 150 ملم في منطقة باستيا.

وتشهد المناطق الشمالية من كورسيكا، هطول أمطار وعواصف رعدية نتيجة للعاصفة بوريس. وقد وضعت "مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية" إقليم "أوت كورس" في حالة تأهب برتقالية بسبب مخاطر الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف.

أخبار ذات صلة
أضرار واسعة خلفتها الأمطار الغزيرة في نيجيريا
السلطات التشيكية تستدعي الجيش للتعامل مع الفيضانات

وتشير التوقعات إلى هطول أمطار تتراوح بين 80 و100 ملم محلياً، بينما يمكن أن تصل إلى 150 ملم في مناطق باستيا وكاستاغنيكيا وكورتيناي ونبيو. من المتوقع أن يعود الوضع إلى طبيعته صباح الأربعاء. ووفقاً لـ "قناة الطقس" المتخصصة في رصد الأحوال الجوية ،فإن العاصفة بوريس، التي كانت قد تسببت في أمطار غزيرة وعواصف في وسط أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية، تتجه تدريجياً نحو إيطاليا.

إلى جانب كورسيكا، من المنتظر أن تشهد مناطق أخرى مثل ألب ماريتيم وفار عواصف رعدية، ولكن بدرجة أقل.

المصدر: وام
فرنسا
الأمطار الغزيرة
عواصف رعدية
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
الرياضة
بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
اليوم 09:14
أرشيفية
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى
اليوم 09:07
الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
اقتصاد
الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
اليوم 08:37
أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©