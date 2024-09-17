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أوروبـا تخطـط لجمـع قـروض بمليارات الدولارات لأوكرانيا

أوروبـا تخطـط لجمـع قـروض بمليارات الدولارات لأوكرانيا
18 سبتمبر 2024 01:10

بروكسل (وكالات)

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يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم ما يصل إلى 40 مليار يورو في شكل قروض جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية العام بغض النظر عن مشاركة الولايات المتحدة، وفق «فاينانشيال تايمز».
ويأتي هذا الدفع الأحادي الجانب وسط مخاوف في بروكسل من أن المجر ستمنع التكتل من تقديم الضمانات التي تحتاجها الولايات المتحدة للمشاركة في مخطط استخدام الأصول الروسية المجمدة، وفقاً لـ3 أشخاص شاركوا في المحادثات. وتسمح الخطة للاتحاد الأوروبي باستخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول المقيدة، وذلك لتمويل الشراء المشترك للأسلحة المخصصة لأوكرانيا. وسعت الحكومة المجرية بقيادة فيكتور أوربان، إلى تأجيل اتخاذ قرار بشأن مخطط الأصول المجمدة حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر.
لكن يجب على بروكسل أن تبدأ العمل على أي بديل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة؛ لأن مثل هذه الخطوة ستعتمد على صلاحيات تنتهي في نهاية العام، حسبما أفادت «فاينانشيال تايمز». 

الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
الولايات المتحدة
المجر
بروكسل
روسيا
الانتخابات الرئاسية الأميركية
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