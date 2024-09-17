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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في البرتغال

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في البرتغال
17 سبتمبر 2024 23:21

أظهرت أحدث إحصاءات وكالة الحماية المدنية البرتغالية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في 23 حريق غابات مستعرة في البرتغال منذ الأحد، بينما بلغ عدد المصابين 40 شخصاً، حسبما ذكرت وكالة أنباء لوسا البرتغالية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة الرتغالية أن أكثر من 5 آلاف من رجال الإطفاء وأفراد الدفاع المدني والجنود يكافحون ما يقرب من عشرين حريقاً، معظمها في شمال ووسط البلاد. ويتردد أن إجمالي 21 طائرة من طائرات الإطفاء والمروحيات يجرى استخدامها حالياً. ويرسل شركاء الاتحاد الأوروبي مساعدات على نحو عاجل.

وساعدت ثماني طائرات إطفاء أرسلها شركاء الاتحاد الأوروبي استجابة لنداء استغاثة من لشبونة أمس الاثنين في جهود الإطفاء، حيث جاءت طائرتان من كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان.

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وتم تمديد إنذار حرائق الغابات، الذي كان من المقرر أن ينتهي في الأصل اليوم الثلاثاء، حتى مساء الخميس.

المصدر: وكالات
حريق الغابات
البرتغال
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