الأربعاء 18 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأونروا: إسرائيل توقف منح التأشيرات لرؤساء وموظفي منظمات دولية

الأونروا: إسرائيل توقف منح التأشيرات لرؤساء وموظفي منظمات دولية
18 سبتمبر 2024 01:26

رام (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله الثاني: الأردن جاهز للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادته
استشهاد 11 ألف طالب في غزة

قال فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، إن السلطات الإسرائيلية أوقفت منح التأشيرات لرؤساء وموظفي المنظمات الدولية غير الحكومية.
وأضاف لازاريني في بيان وزع في القدس أن المنظمات تعمل منذ أعوام على تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين بالشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة متهماً الحكومة الإسرائيلية بالتوجه بشكل متزايد إلى التخلص تدريجياً من تمثيل المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام الدولية أو تلك التي تعمل على الإبلاغ عن «الفظائع التي ارتكبت في هذه الحرب وتأثيرها على المدنيين».
وأوضح أنه مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية فإننا نحتاج إلى المزيد من العاملين في المجال الإنساني وليس تقليل عددهم داعياً إسرائيل إلى رفع القيود التي تفرضها على المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والسماح لها القيام بعملها على النحو اللائق.

الأونروا
التأشيرات
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
الرياضة
بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
اليوم 09:14
أرشيفية
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى
اليوم 09:07
الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
اقتصاد
الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
اليوم 08:37
أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©