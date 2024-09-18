كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى، وفقاً لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء.

وأطلقت كوريا الشمالية الصواريخ باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضاً ببحر اليابان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلاً عن هيئة الأركان العامة في سؤول.

وقالت هيئة الأركان العامة إن الصواريخ، التي أطلقت من شمال بيونج يانج، قطعت حوالي 400 كيلومتر. وأضافت الهيئة في رسالة، وفقاً لما نقلته يونهاب: "ندين بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ".

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن خفر السواحل الياباني إنه يعتقد أن الصواريخ سقطت في البحر.