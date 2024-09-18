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فيضانات قوية تقترب من مدينة فروتسواف البولندية

فيضانات قوية تقترب من مدينة فروتسواف البولندية
18 سبتمبر 2024 15:50

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش البولندي أن فيضانات قوية في جنوب غرب بولندا وصلت الآن منطقة بالقرب من مدينة فروتسواف.
وقالت الهيئة العامة في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء أن مستوى نهر أودير ارتفع بنحو متر ونصف خلال الليل في بلدة أولاوا، التي يقيم بها 33 ألف نسمة، وتقع على بعد 26 كيلومتراً جنوب شرق فروتسواف.
وقال عمدة البلدة إنه من المتوقع أن تكون موجة الفيضانات أقل مما كان يعتقد في السابق، على أن يصل الحد الأقصى إلى 7.70 متر، مقارنة بالمستوى الطبيعي وهو 2 متر.

مع ذلك، فإن مستويات المياه المرتفعة قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يفرض ضغطاً على السدود.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة الأنباء البولندية إن الكثير من المدنيين يساعدون أفراد قطاع الطوارئ في تعزيز السدود بأكياس الرمال، كما تم تعزيز الدفاعات من الفيضانات في فروتسواف كإجراء احترازي.


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