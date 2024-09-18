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الأمم المتحدة: إجلاء 99 لاجئاً صومالياً من اليمن إلى بلادهم

مخيم للاجئين في اليمن (أرشيفية)
19 سبتمبر 2024 01:04

عدن (الاتحاد)

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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، إجلاء 99 لاجئاً صومالياً من اليمن إلى بلادهم بشكل طوعي.
وقالت المفوضية في حسابها على منصة «إكس» «اختار 99 لاجئاً صومالياً، من النساء والرجال والأطفال وكبار السن، العودة إلى ديارهم في الصومال».
وأضافت المفوضية أن «بعضهم وصل منذ عقود والبعض الآخر ولد في اليمن». 
وأشارت المفوضية إلى أنها قدمت لمن تم إجلاؤهم الفحوصات الطبية والمعونات النقدية لمساعدتهم على إعادة بدء حياتهم.
وكانت المفوضية السامية أعلنت في 10 سبتمبر إجلاء 153 لاجئاً صومالياً من اليمن إلى بلادهم، بشكل طوعي.
ويعيش عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن، ويواجهون ظروفاً إنسانية صعبة، حسب تقارير أممية.

الأمم المتحدة
اليمن
مفوضية شؤون اللاجئين
الصومال
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