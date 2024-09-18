إسرائيل: التركيز تحول إلى الجبهة الشمالية

تل أبيب (وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أمس، إن تركيز بلاده انتقل إلى الجبهة الشمالية مع لبنان مع بدء «مرحلة جديدة».

وقال جالانت، في تصريحات لأفراد سلاح الجو في قاعدة «رامات ديفيد» الجوية ونشرها مكتبه: «محور التركيز يتحرك شمالاً، نقوم بنقل القوات والموارد والطاقة صوب الشمال».

وفي وقت سابق أمس، تم نشر الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل، بعد قتال استمر لأشهر في قطاع غزة.

وأضاف جالانت: «أعتقد أننا في بداية مرحلة جديدة في هذه الحرب، ونحن بحاجة إلى التكيف».

وتابع أن «أهداف حرب إسرائيل في الشمال واضحة وبسيطة: إعادة سكان المدن في الشمال إلى منازلهم بأمان».

يشار إلى أن تبادل إطلاق النار على طرفي الخط الأزرق منذ أكتوبر الماضي عبر الحدود أجبر السلطات على إجلاء السكان على كلا جانبي الحدود في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل ستضمن عودة عشرات الآلاف من سكان مناطق الحدود الشمالية إلى ديارهم.

وأضاف في بيان مصور قصير: «قلت ذلك من قبل، سنعيد سكان الشمال إلى ديارهم وهذا بالضبط ما سنفعله»، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.