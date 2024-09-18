إسرائيل تصادر مئات الدونمات شمالي الضفة الغربية

رام الله (الاتحاد)

وزع الجيش الإسرائيلي، أمس، إخطارات بالاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية شمالي الضفة الغربية والأغوار.

وقال مسؤول الاستيطان بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن «الجيش الإسرائيلي وزع إخطارات بمصادرة أكثر من 740 دونماً من أراضي الفلسطينيين بمحافظة طوباس وشمالي الأغوار».

وأضاف أن «الجيش برر الاستيلاء بأنه لأغراض عسكرية ولم يقدم مزيد من التوضيحات حول هدف المصادرة»، مرجحاً أن يكون الغرض إما إقامة شارع عسكري أو جدار عازل.

وتابع بشارات أن «الأراضي المقرر مصادرتها تمتد من غرب قرية بردلة حتى قرية تياسير، وكلاهما شمال طوباس، وهي منطقة لا تنتشر فيها المستوطنات ولا وجود لمعسكرات للجيش فيها».

وأشار إلى «حفريات إسرائيلية تجري بمحاذاة شارع رئيسي قرب بلدة عاطوف جنوب شرق طوباس شمالي الأغوار، يعتقد أنها لإقامة جدار إسمنتي».

وذكر أن «الإخطارات الإسرائيلية تطلب من السكان الاعتراض خلال 7 أيام لكن الأمر صعب نظرا لصعوبة استصدار شهادات تسجيل الأراضي من الدوائر الإسرائيلية التي لا تعطيها لأصحابها أصلاً».

وتفيد معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية باستيلاء الجيش الإسرائيلي بأوامر عسكرية على نحو 27 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري تحت مسميات مختلفة، إما «إعلانها محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد».

وفي السياق، هاجم مستوطنون، أمس، قرية «المغير» شمال رام الله، وأحرقوا أراضي زراعية.

وأفادت مصادر محلية في القرية بأن مجموعة من المستوطنون هاجموا أطراف القرية من الجهة الشرقية، وأشعلوا النار بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بعضها مزروع بأشجار الزيتون، ما أدى إلى احتراق عشرات منها.