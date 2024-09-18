«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث جهود حل الدولتين

عمّان (الاتحاد)

بحث وزراء الخارجية أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، خلال اجتماعهم في عمّان، أمس، سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الجاري، بما يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، ويخدم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وناقش الاجتماع، الجهود المشتركة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في ضوء مبادرة السلام العربية، والمبادرات الدولية ذات الصلة.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات على رأسها جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المتضررة.