14 قتيلاً و450 جريحاً في انفجارات جديدة لأجهزة اتصال في لبنان

لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 450 آخرون اليوم في موجة جديدة من تفجيرات لأجهزة اتصال في لبنان.

أعلن ذلك "مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية" في بيان له وأوضح أن موجة التفجيرات استهدفت أجهزة اتصال محمولة وأنظمة لاسلكية مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

من جانبها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن أجهزة "بايجرز" وأجهزة اتصال لاسلكية انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي الجنوب وفي البقاع بشرق لبنان.

وأعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية في بيان لها أن أجهزة " آي كوم في 82 " التي تم تفجيرها في الموجة الجديدة اليوم لم يتم شراؤها عبرالوكيل المحلي ولم يتم ترخيصها من قبل الوزارة.

ويشهد لبنان منذ أمس سلسلة تفجيرات لأجهزة اتصال محمولة وأنظمة لاسلكية في مناطق مختلفة من البلاد أدت حتى الآن إلى مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 3000 آخرين.