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قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بـ«الشجاعية»

محاولة إنقاذ عالقين تحت الأنقاض (أ ف ب)
19 سبتمبر 2024 01:04

غزة (الاتحاد)

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قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 أطفال وامرأتان، فيما أصيب آخرون، أمس، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.
وقال بيان للدفاع المدني بغزة: «8 شهداء بينهم 5 أطفال وامرأتان نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة ابن الهيثم التي تؤوي نازحين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة».
وأفاد مصدر طبي بوصول 8 قتلى وعشرات الجرحى بينهم حالات خطيرة إلى «المستشفى المعمداني» جراء قصف مدرسة «ابن الهيثم» في حي الشجاعية، شرقي غزة.
وقال شهود إنّ طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصواريخ أحد مباني مدرسة ابن الهيثم في محيط مفترق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى.
وأضاف الشهود أن الصواريخ الإسرائيلية اخترقت الطوابق العليا وانفجرت في الطابق الأرضي مسببةً دماراً كبيراً في المبنى والغرف التي يوجد بداخلها النازحون.

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