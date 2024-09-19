تعليق الدراسة في مقاطعة خنان وسط الصين مع اقتراب الإعصار "بيبنكا"

علّقت المدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الأطفال يوم أمس الأربعاء، الصفوف الدراسية في مدينتي كايفنغ وشينشيانغ بمقاطعة خنان في وسط الصين لضمان سلامة الطلاب، مع اقتراب الإعصار "بيبنكا" من المقاطعة.

وذكرت وكالة "شينخوا" للأنباء انتقل مركز الإعصار إلى مدينة تشوكو بمقاطعة خنان في وقت مبكر من صباح أمس، حيث من المتوقع أن يتحرك ببطء غربا بسرعة تتراوح بين 5 و10 كيلومترات في الساعة مع تراجع قوته باستمرار، ما دفع مديرية الأرصاد الجوية في المقاطعة إلى رفع مستوى الاستجابة الطارئة لمواجهة العواصف المطيرة إلى المستوى الثالث، وهو ثالث أعلى مستوى.

وشهدت الأجزاء الواقعة في شمال وشرق وجنوب شرق المقاطعة، زخات وعواصف رعدية، من الساعة السابعة صباح يوم الثلاثاء إلى الساعة السابعة صباح يوم الأربعاء الماضيين، مع الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة وعواصف في مدن مثل شانغتشيو، وسجلت 82 محطة أرصاد جوية في سبع مناطق على مستوى المحافظات في جميع أنحاء خنان هطول أكثر من 100 مليمتر من الأمطار خلال الفترة المذكورة.

وهبط الإعصار "بيبنكا"، الذي بلغت قوة الرياح القصوى بالقرب من مركزه 42 متراً في الثانية، وهو الإعصار الـ13 خلال العام الجاري على اليابسة في شانغهاي، في حوالي الساعة 7:30 صباح يوم الاثنين، وضرب الشاطئ في منطقة لينقانغ في حي بودونغ، ويُعتقد أنه أقوى إعصار يضرب شانغهاي منذ 75 عاماً.