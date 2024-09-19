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مقتل وإصابة 64 شخصاً حرائق الغابات في البرتغال

مقتل وإصابة 64 شخصاً حرائق الغابات في البرتغال
19 سبتمبر 2024 12:53

أكدت وكالة الحماية المدنية البرتغالية، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب 59 آخرين بينهم 10 حالات خطيرة، نتيجة حرائق الغابات التي تشهدها مناطق عديدة من البلاد منذ يوم الأحد الماضي.

وذكرت وكالة أنباء لوسا البرتغالية، أنه تمت السيطرة على العديد من حرائق الغابات صباح اليوم، مشيرة إلى أن الحرائق، ووفقاً لنظام المراقبة الأوروبي (كوبرنيكوس)، أضرت بحوالي 106 آلاف هكتار.

وكانت مناطق أفيرو وبورتو وفيزيو في شمال ووسط البلاد هي الأكثر تضرراً.

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وتم إجلاء مئات الأشخاص إلى أماكن آمنة في الأيام القليلة الماضية، وتمكن معظمهم، باستثناء نحو 60، من العودة إلى منازلهم.

كما تعطلت خدمات الطيران والقطارات وحافلات المسافات الطويلة بصورة كبيرة، فيما غطى السماء دخان أسود كثيف في عدة مناطق، وحاصرت ألسنة اللهب عشرات المباني والعديد من المركبات.

المصدر: وام
حرائق الغابات
البرتغال
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