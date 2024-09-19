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بعد ياجي.. فيتنام تلغي رحلات طيران استعدادا لعاصفة جديدة

آثار الإعصار "ياجي" في فيتنام
19 سبتمبر 2024 19:26

أجلت سلطات فيتنام مئات الأشخاص وأغلقت مدارس وعلقت رحلات طيران فيما تهب عاصفة جديدة على المنطقة الواقعة بوسط البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم الخميس.
ومن المتوقع أن تغمر مياه الأمطار الغزيرة المقاطعات الساحلية بعدما وصلت العاصفة إلى اليابسة بعد ظهر اليوم.
ويستعد المسؤولون لفيضانات مفاجئة محتملة في 10 مناطق.
وقالت هيئة الطيران المدني، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم إلغاء رحلات طيران في "كوانج بينه" حتى ساعة متأخرة من اليوم.
وذكرت بوابة "سايجون نيوز" الإخبارية أن السلطات أجلت ما يربو على 500 شخص في منطقة "مينه هوا" من المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية.
وأشارت توقعات أولية إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية الذي تكبدته فيتنام بسبب إعصار "ياجي" يقدر بملياري دولار أميركي، وربما يصل إلى 2,5 مليار دولار، وذلك بحسب منشور على موقع الحكومة نقلا عن وزير الزراعة نجوين هوانج هيب.
وذكرت وساءل إعلام أن المنشور جاء فيه أن الإعصار ألحق الضرر بـ 312 ألف هكتار من المحاصيل من بينها 200 ألف هكتار من حقول الأرز.  

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المصدر: د ب أ
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