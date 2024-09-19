البرلمان الأوروبي يريد السماح لأوكرانيا بقصف العمق الروسي

دعا النواب في برلمان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى رفع "القيود التي تمنع أوكرانيا من استخدام أنظمة الأسلحة الغربية ضد الأهداف العسكرية داخل روسيا".

وجاء في بيان صحفي أصدره البرلمان الأوروبي أن القيود تقيد قدرة أوكرانيا على ممارسة حقها الكامل في الدفاع عن النفس، وتجعل أوكرانيا معرضة للهجمات على سكانها وبنيتها التحتية.

وحظي القرار بتأييد 425 نائبا، في حين عارضه 131 وامتنع 63 عن التصويت. كما أعرب النواب عن أسفهم لانخفاض حجم المساعدات العسكرية الثنائية من دول الاتحاد الأوروبي لكييف.

وأوضح أعضاء البرلمان الأوروبي أن انخفاض حجم الدعم بالتزامن مع القيود على استخدام المعدات العسكرية الغربية يعرض جهود دعم أوكرانيا للخطر.

كما طالب القرار بالإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.