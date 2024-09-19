الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا تقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بمئات الملايين

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف مدفعية
19 سبتمبر 2024 19:55

تعتزم الحكومة الألمانية على المدى القصير تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة حوالي 400 مليون يورو.
جاء ذلك في رسالة من وزارة المالية إلى لجنة الميزانية في البرلمان الألماني. ذكرت الرسالة أن هذه الأموال سيتم استخدامها في شراء معدات عسكرية للجيش الأوكراني، وخاصة في مجالات الدفاع الجوي والطائرات المسيرة ومعدات الحماية. وحملت الرسالة توقيع وكيل وزارة المالية فلوريان تونكار (من الحزب الديمقراطي الحر). وحذر تونكار في الرسالة من الخطر المتمثل في احتمال أن "تخسر أوكرانيا في حربها الدفاعية في حال لم تحصل على زيادة كبيرة في الدعم المادي." ووفقا لوزارة المالية الألمانية، فإنه لا تزال هناك حاجة إلى توفير 42ر1 مليار يورو بحلول نهاية العام من أجل دعم أوكرانيا، وهو ما يزيد بمقدار 397 مليون يورو عن المخصص في الميزانية لهذا الغرض، الأمر الذي يجعل هناك حاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان على هذه الزيادة. من جانبه، ألمح كارستن كلاين النائب في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر(الحزب يحمل حقيبة المالية) إلى وجود دعم لهذا المشروع قائلا: "نحن نحفظ كلمتنا"، وأضاف: "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مزيد من العتاد والمواد العسكرية من أجل الدفاع عن حريتها وعن قيمنا". 

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يخصص 160 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا
البرلمان الأوروبي يريد السماح لأوكرانيا بقصف العمق الروسي
المصدر: د ب أ
ألمانيا
مساعدات عسكرية
أوكرانيا
آخر الأخبار
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
الرياضة
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
اليوم 09:04
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:59
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©