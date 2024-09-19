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ماكرون يدعو "للتحرّك لتجنّب حرب" في المنطقة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
19 سبتمبر 2024 20:22

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، "جميع الأطراف إلى التحرّك لتجنّب الحرب" في المنطقة.
وخلال اتصالات هاتفية مع مسؤولين بينهم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزف عون، أعرب ماكرون عن "قلقه العميق بعد سلسلة الانفجارات التي تساهم في تصعيد خطير للتوترات في المنطقة، ممّا يعرّض السكان المدنيين للخطر".
ووفق بيان صادر عن الإليزيه، شدّد ماكرون على أنّ "جميع الأطراف يجب أن تتحرّك لتجنّب الحرب".
وأضاف الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي دعا المسؤولين اللبنانيين إلى "تحمّل المسؤولة لتجنّب التصعيد، ونقل رسائل لضبط النفس والاعتدال إلى جميع الأطراف اللبنانية".
وأعرب ماكرون، خلال المكالمات الهاتفية، عن "قناعته العميقة بأنّ الأمن في لبنان يتطلّب من جميع الأطراف اللبنانية تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الصراعات المفتوحة في المنطقة والالتزام بمسار الحل الدبلوماسي".
وأضاف الإليزيه "من مسؤوليتهم أن تكون في لبنان سلطة تنفيذية شرعية قادرة على الاستجابة لخطورة الوضع".
ومنذ العام 2020، تنخرط فرنسا في مساعٍ للتوصل إلى حلّ في لبنان.

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المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
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