كوريا الشمالية تجري اختباراً لصاروخ باليستي تكتيكي جديد

طوكيو (وكالات)

أعلنت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أمس، أنها نجحت في إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي جديد قادر على حمل رأس حربي كبير وصاروخ كروز استراتيجي مطور.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تقرير إن إدارة الصواريخ أجرت عمليات الإطلاق للصاروخ الباليستي التكتيكي الجديد القادر على حمل رأس حربي تقليدي كبير يبلغ وزنه 4.5 طن.

وبين التقرير أن تجربة الإطلاق تهدف للتحقق من دقة الإصابة على مدى متوسط يبلغ 320 كيلومتراً والقوة التفجيرية للرأس الحربي الكبير للغاية بصاروخ محمل بمثل هذا الرأس.

وأضاف أن الإدارة أجرت اختباراً آخر الثلاثاء لإطلاق صاروخ كروز استراتيجي تم تحسين أدائه للاستخدامات القتالية.

ونقلت الوكالة عن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون القول إن «مثل هذه الاختبارات والتحسين في أداء الأسلحة يرتبط بشكل مباشر بمواجهة التهديد الخطير الذي تشكله القوات الخارجية على أمن الدولة».