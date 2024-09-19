الاتحاد الأوروبي يخصص 160 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا

بروكسل، موسكو (وكالات)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أمس، إنه سيتم تخصيص مبلغ 160 مليون يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأوكرانيا هذا الشتاء.

وأضافت أنه «يجري تفكيك محطة طاقة تعمل بالوقود في ليتوانيا ليعاد بناؤها في أوكرانيا حيث تعرض 80 بالمئة من محطات توليد الطاقة الحرارية للدمار».

وذكرت فون دير لاين: «نهدف إلى استعادة 2.6 جيجاوات من القدرة الإنتاجية، وهو ما يمثل 15 بالمئة من احتياجات أوكرانيا».

وفي سياق آخر، أعلنت روسيا، أمس، سيطرتها على بلدة في منطقة «دونيتسك» الواقعة في شرق أوكرانيا حيث تحقق قواتها مكاسب ميدانية.

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن «جيشها سيطر على قرية غيورغييفكا الواقعة بين بلدتَي مارينكا، التي سيطرت عليها موسكو نهاية 2023، وكوراخوفي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية».

وتسعى روسيا إلى السيطرة على مدينة بوكروفسك في هذه المنطقة، وهي مركز لوجستي مهم للجيش الأوكراني.

ويأتي ذلك بعدما باشرت أوكرانيا التي تواجه صعوبات في الشرق، هجوماً كبيراً في 6 أغسطس في منطقة «كورسك» الروسية، وسيطرت على عدة مئات من الكيلومترات المربعة وفق كييف.