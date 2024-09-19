الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يخصص 160 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا

أورسولا فون دير لاين
20 سبتمبر 2024 01:00

بروكسل، موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
مساعدة أوروبية ضخمة لدول تضررت من العاصفة "بوريس"
ألمانيا تقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بمئات الملايين
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أمس، إنه سيتم تخصيص مبلغ 160 مليون يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأوكرانيا هذا الشتاء.
وأضافت أنه «يجري تفكيك محطة طاقة تعمل بالوقود في ليتوانيا ليعاد بناؤها في أوكرانيا حيث تعرض 80 بالمئة من محطات توليد الطاقة الحرارية للدمار».
وذكرت فون دير لاين: «نهدف إلى استعادة 2.6 جيجاوات من القدرة الإنتاجية، وهو ما يمثل 15 بالمئة من احتياجات أوكرانيا».
وفي سياق آخر، أعلنت روسيا، أمس، سيطرتها على بلدة في منطقة «دونيتسك» الواقعة في شرق أوكرانيا حيث تحقق قواتها مكاسب ميدانية.
وأكّدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن «جيشها سيطر على قرية غيورغييفكا الواقعة بين بلدتَي مارينكا، التي سيطرت عليها موسكو نهاية 2023، وكوراخوفي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية».
وتسعى روسيا إلى السيطرة على مدينة بوكروفسك في هذه المنطقة، وهي مركز لوجستي مهم للجيش الأوكراني.
ويأتي ذلك بعدما باشرت أوكرانيا التي تواجه صعوبات في الشرق، هجوماً كبيراً في 6 أغسطس في منطقة «كورسك» الروسية، وسيطرت على عدة مئات من الكيلومترات المربعة وفق كييف.

الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
آخر الأخبار
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
الرياضة
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
اليوم 09:04
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:59
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©