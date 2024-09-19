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البحرية التونسية تنقذ 28 مهاجراً من الغرق

سفينة من البحرية التونسية تقترب من قارب للمهاجرين في البحر المتوسط (أرشيفية)
20 سبتمبر 2024 00:59

تونس (الاتحاد)

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قال الحرس الوطني التونسي، أمس، إن وحدات من البحرية التونسية أنقذت 28 مهاجراً تونسياً من بينهم امرأة وطفلاها، بعد تسرب المياه إلى قارب كان يقلهم.
وأطلق المهاجرون نداءَ استغاثة بعد تعطل القارب قبالة سواحل مدينة المنستير شرق تونس، أول أمس الأربعاء، وفق ما ذكر الحرس الوطني.
وأوضح الحرس أن عملية الإنقاذ جرت على مراحل، دون تسجيل حالات غرق.
وشهدت المنطقةُ ذاتُها، قبل بضعة أيام، انتشال ست جثث متحللة لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء من بينهم رضيعة.
وتتجه قوارب المهاجرين غير النظاميين إلى الجزر الإيطالية القريبة بحثاً عن فرص حياة أفضل داخل إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات تونسية شبه رسمية، فقد شهدت سواحل البلاد في عام 2023 غرق وفقدان حوالى 1300 شخص من المهاجرين غير النظاميين.

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