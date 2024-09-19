الناتو يوجّه تحذيراً للأوروبيين والأميركيين

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، الأوروبيين والأميركيين من الميل إلى «الانعزالية».

وقال ستولتنبرغ، في خطاب وداعي قبل إسدال الستار على ولايته على رأس الناتو التي استمرت عقدا من الزمن «سمعنا أصواتا من جانبي الأطلسي تدعو أميركا وأوروبا إلى اتخاذ مسارات مختلفة».

وأضاف «التركيز على المصالح الوطنية القصيرة الأمد على حساب التعاون طويل الأمد لن يكون مفيدا لنا. الانعزالية لن تضمن أمن أحد».

يأتي التحذير فيما يشعر حلفاء واشنطن بالقلق من إمكانية تخفيف الرئيس السابق دونالد ترامب التزام الولايات المتحدة حيال الناتو إذا فاز في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

أحدث ترامب صدمة بين الدول الأوروبية بإشارته إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن حماية أعضاء الحلف الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع.

بعد عشر سنوات على رأس الحلف، يغادر رئيس الوزراء النرويجي السابق مهامه في الأول من أكتوبر ليحل محله رئيس حكومة سابق آخر هو الهولندي مارك روته.

وخلال الفترة التي قضاها في منصبه، ساعد ستولتنبرغ في الإشراف على زيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي من قبل بلدان الحلف الأوروبية، وهو أمر جاء نتيجة الضغوط الأميركية، وبشكل أكبر الأزمة الروسية على أوكرانيا.

لكن ستولتنبرغ قال إنه في مواجهة التهديد المتواصل، سيتعيّن على دول الحلف إنفاق المزيد. وبناء على آخر إحصاء، من المقرر أن تبلغ 23 من بلدان الناتو ال32 هذا العام هدف الحلف القاضي بإنفاق دفاعي بنسبة 2% من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو هدف تم تحديده في 2014.

وأضاف ستولتنبرغ «النبأ الجيّد هو أننا حققنا ما تعهّدنا به قبل عشر سنوات.. لكن النبأ السيئ هو أن ذلك لم يعد كافيا لحمايتنا».

ومع تواصل الأزمة الأوكرانية للعام الثالث، شدد ستولتنبرغ على أنه يتعيّن على حلفاء الناتو ضمان أن يكون بإمكان كييف التفاوض «من موقع قوة» عندما يحين وقت المحادثات.

وقال «على أي اتفاق سلام مستقبلي أن يكون مدعوما بدعم عسكري قوي ومستدام، لا أن يكون على الورق فحسب».

وأقر بأن بلدان الناتو «كان بإمكانها القيام بالمزيد» لتجنّب الأزمة الأوكرانية.

- «أكثر أهمية من أي وقت مضى»

انقطعت العلاقات بين الناتو وروسيا غداة الأزمة في أوكرانيا في 2022. وأشار ستولتنبرغ إلى أن التحالف سيحتاج في مرحلة ما لاستئناف الحوار مع موسكو بشأن عدد من القضايا من بينها ضبط انتشار الأسلحة.

وجاء في الخطاب «علينا التحدّث إلى جيراننا. مهما كان ذلك صعبا. لكن الحوار لا ينجح إلا إذا كان مدعوما بدفاعات قوية».

وحذّر ستولتنبرغ بأن التعامل التجاري مع الخصوم يجب ألا يتم على حساب الأمن وبأن على حلفاء الناتو أن يتجنّبوا الاعتماد على بعض الدول في توفير المنتجات الرئيسية.

وأفاد «الحرية أكثر قيمة من التجارة الحرة».

لكنه حذّر في الوقت ذاته أعضاء الناتو من أن «الحمائية ضد الحلفاء لا تحمي أمننا».