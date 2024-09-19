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مستوطنون يعتدون على مدرستين في بيت لحم

سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
20 سبتمبر 2024 00:59

رام الله (الاتحاد)

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اعتدى مستوطنون إسرائيليون، أمس، على مدرستين فلسطينيتين ابتدائية وثانوية في قرية «الجبعة» بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مدرستي ذكور الجبعة الأساسية والتوافق المختلطة الثانوية، جنوب غرب بيت لحم، دون الحديث عن إصابات، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».
وأصيب الطلاب بحالة من الهلع، قبل أن تسارع إدارة المدرستين لإجلائهم إلى منازلهم، وفق الوكالة.
وتتعرض قرية «الجبعة» لهجمة استيطانية مستمرة، تتمثل في اعتداءات على السكان والممتلكات، وحرق أشجار وقطعها والاستيلاء على مساحات من أراضيها وتجريفها.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر الماضي، أدت إلى مقتل 19 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 785 بجراح، وتهجير 28 تجمعاً بدوياً.
وفي سياق متصل، أعلن مسؤول فلسطيني، أمس، بدء إجلاء نحو ألف طالب عقب محاصرتهم داخل مدرستين في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية، وسط عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ عدة ساعات.
وقال مدير تربية قباطية أحمد جرارعة: «نحو 1000 طالب في مدرستي عزت أبو الرب الثانوية وقباطية الأساسية العليا تمت محاصرتهم وسط عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة في البلدة».

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