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أميركا تحث رعاياها على مغادرة لبنان

السكان يتفقدون منطقة تعرضت للغارة في بيروت
20 سبتمبر 2024 18:58

طالب جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الرعايا الأميركيين بشدة بتجنب السفر إلى لبنان وبمغادرته إذا كانوا هناك بالفعل.
وأكد كيربي، في حديثه للصحفيين، مجددا أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى إلى تجنب التصعيد في المنطقة.
يأتي ذلك فيما شنت إسرائيل غارة جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، أوقعت ثمانية قتلى على الأقل و59 جريحا، بحسب حصيلة قد تكون قابلة للتعديل.
وحثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الجمعة، على خفض التصعيد على الفور.
قالت اليونيفيل إن الساعات الاثنتي عشرة الماضية شهدت "تصاعدا كبيرا في الأعمال القتالية" في جميع أنحاء منطقة عملياتها.
وأضاف أندريا تيننتي المتحدث باسم اليونيفيل "يساورنا القلق من التصعيد المتزايد ونحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد على الفور".

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المصدر: وكالات
جون كيربي
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