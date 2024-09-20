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أوروبا ستقرض أوكرانيا 35 مليار يورو من أموال روسيا

فان دير لايين تصافح زيلينسكي في بداية مؤتمرهما الصحفي في كييف
20 سبتمبر 2024 20:00

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو (39 مليار دولار أميركي) من فوائد الأموال الروسية المجمدة لديه.
وصرحت فون دير لايين، في مؤتمر صحافي إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال زيارتها إلى كييف "نحن واثقون الآن من قدرتنا على تسليم أوكرانيا هذا القرض بسرعة كبيرة، قرض تدعمه أرباح الأصول الروسية المجمدة".
وأوكرانيا بحاجة ماسة للأموال في إطار مساعيها لدعم الاقتصاد والحفاظ على عمل شبكة الكهرباء هذا الشتاء.
ومخطط الاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، جزء من خطة أكبر وافقت عليها دول مجموعة السبع في يونيو الماضي لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لإقراض كييف 50 مليار دولار أميركي.
جمد الاتحاد الأوروبي نحو 235 مليار دولار أميركي من أموال البنك المركزي الروسي، منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 2022، تمثل الجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في أنحاء العالم.
توصلت الدول ال27، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق في مايو لاستخدام هذه الأموال.
كانت فون دير لايين قالت، في وقت سابق، إنها تزور كييف لمناقشة "الدعم" الذي ستقدمه أوروبا لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء الذي سيكون صعبا بسبب نقص الطاقة.
وكتبت على منصة إكس "تأتي زيارتي الثامنة لكييف مع اقتراب الموسم الذي تحتاج فيه البلاد إلى التدفئة".
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيساعد أوكرانيا "على إضاءة المنازل وتأمين الدفء للشعب الأوكراني ودفع عجلة الاقتصاد".

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المصدر: وكالات
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