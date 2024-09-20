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ارتفاع عدد قتلى وجرحى الغارة الإسرائيلية على بيروت

مسعفون وسكان يهرعون إلى مسرح الغارة في بيروت
20 سبتمبر 2024 21:23

ارتفع عدد قتلى الغارة  الإسرائيلية التي استهدفت، بعد ظهر اليوم الجمعة، العاصمة اللبنانية بيروت في حصيلة قد تكون غير نهائية.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في تحديث جديد لحصيلة الغارة، عن ارتفاع عدد القتلى "إلى 12 شخصا، والجرحى إلى 66، من بينهم تسعة جرحى حالتهم حرجة". ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.
وهرعت سيارات الإسعاف والصليب الأحمر وفرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني إلى المكان المستهدف، وعملوا على نقل الإصابات وسط انتشار للجيش اللبناني.
 كانت حصيلة سابقة، أوردتها وزارة الصحة اللبنانية، أشارت إلى أن الغارة أسفرت عن ثمانية قتلى و59 جريحا.

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المصدر: وكالات
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غارة إسرائيلية
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