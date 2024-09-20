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الأمم المتحدة تدعو إلى "وقف التصعيد" في المنطقة

السكان يتجمهرون أمام مسرح الغارة في بيروت
20 سبتمبر 2024 21:50

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن "قلقها الشديد" إزاء الوضع في لبنان ودعت إلى "وقف التصعيد" والتزام "أقصى درجات ضبط النفس"، وذلك بعد غارة إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نحن قلقون بشدة بشأن التصعيد المكثف، بما في ذلك الضربة الدامية التي وقعت اليوم في بيروت".
وأضاف المتحدث الأممي "ندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور. ويجب على الجميع التزام أقصى درجات ضبط النفس".
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في تحديث جديد لحصيلة الغارة، عن ارتفاع عدد القتلى "إلى 12 شخصا، والجرحى إلى 66، من بينهم تسعة جرحى حالتهم حرجة".
ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة. 

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المصدر: وكالات
لبنان
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