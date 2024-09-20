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بدء التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأميركية

ناخبون أميركيون يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر
20 سبتمبر 2024 22:24

اقترع أوائل الناخبين، اليوم الجمعة، في تصويت مبكر للانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في نوفمبر المقبل.
بدأ التصويت المبكر في ثلاث ولايات أميركية هي فرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية، في عملية سبق أن شكّك بنزاهتها المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات 2020.
وانتظر عشرات الأشخاص في مركز اقتراع للتصويت المبكر في وسط أرلينغتون بولاية فرجينيا، قرب العاصمة واشنطن.
ارتدى عدد منهم قمصان "هاريس-والز"، فيما رفعت أيضا لافتات "ترامب-فانس" أمام المبنى، في إشارة إلى مرشح كل طرف لمنصب نائب الرئيس، الديمقراطي تيم والز والجمهوري جاي دي فانس.
وقالت ميشيل كيلكيني، البالغة 55 عاما "أنا متحمّسة"، مشيرة إلى أن التصويت المبكر "خصوصا في اليوم الأول، يساعد الحملة ويرفع مستوى الحماسة".

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انتخابات الرئاسة الأميركية
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  • ناخبون أميركيون يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر لانتخابات الرئاسة
    ناخبون أميركيون يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر لانتخابات الرئاسة

تتيح معظم الولايات الأميركية التصويت حضوريا أو بالبريد لتمكين من لا يسمح لهم جدول مواعيدهم بالإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.
وكثيرا ما انتقد ترامب كل أشكال التصويت المغايرة لتلك التي تتم في اليوم الانتخابي المحدد، وحمّل مرارا المسؤولية في هزيمته الانتخابية أمام الرئيس جو بايدن في العام 2020 للاقتراع البريدي، كما يشكك أحيانا بالتصويت المبكر، على الرغم من جهود تبذلها حملته للترويج له.
وتقدّمت هاريس، بعدما حلت بدلا من بايدن مرشحة للديمقراطيين، على ترامب الذي كان متقدّما على بايدن في /يوليو، لكن الفارق بين نائبة الرئيس والرئيس السابق ضئيل جدا.
وتتوجه هاريس الجمعة إلى أتلانتا في جورجيا، إحدى الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تكون نتيجتها حاسمة في الانتخابات.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
أميركا
الانتخابات الرئاسية الأميركية
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