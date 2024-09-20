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ملكة الدنمارك تغادر المستشفى

الملكة مارغريت الثانية
20 سبتمبر 2024 23:10

ملكة الدنمارك تغادر المستشفى
قال المتحدث باسم القصر الملكي الدنماركي، اليوم الجمعة، إن الملكة مارغريت الثانية غادرت المستشفى الذي دخلته بعد سقوطها في مقر إقامتها الصيفي.
وقال بيان للقصر إن الملكة، البالغة 84 عاما، التي احتفظت بلقبها على الرغم من تخليها عن العرش مطلع هذا العام، عادت الآن إلى مقر إقامتها في قلعة "فريدينسبورج"، شمال العاصمة كوبنهاغن بعد تعرضها "لإصابة تتعلق بفقرات الرقبة بالإضافة إلى كسر في اليد اليسرى".
وأضاف البيان، "نتيجة للسقوط، تم وضع اليد اليسرى الآن في قالب من الجبس، وستحتاج الملكة إلى ارتداء طوق عنق صلب في غضون الأشهر المقبلة".
وأكد "الملكة مارغريت في حالة معنوية جيدة وفي تحسن في ظل هذه الظروف. لكنها ستحتاج لفترة أطول من الوقت للتعافي"، مشيرا إلى إلغاء الفعاليات التي كان من المقرر أن تحضرها مستقبلا.
كانت الملكة قد أعلنت، بداية العام الحالي، التنازل عن العرش لصالح ابنها الأكبر الملك فريدريك العاشر، البالغ 56 عاما، بعد توليها العرش لمدة 52 عاما.

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المصدر: د ب أ
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