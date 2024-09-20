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تركيا: توقيف 88 شخصاً في عمليات أمنية ضد «داعش»

عناصر من الأمن التركي (أرشيفية)
21 سبتمبر 2024 01:04

أنقرة (وكالات)

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أعلن وزير الداخلية التركية علي يرلي قايا، أمس، إلقاء القبض على 88 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي. 
وأوضح قايا، أن «توقيف المشتبهين جرى في إطار عملية بالتنسيق بين دائرتي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المديرية العامة للأمن». 
وقال الوزير التركي: «تم إلقاء القبض على 88 مشتبهاً بهم في عمليات مستمرة منذ 5 أيام ضد تنظيم داعش الإرهابي في 23 ولاية». 
وتشن قوات الأمن التركية مداهمات لملاحقة عناصر «داعش» رداً على الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في البلاد على مدار السنوات الماضية. 

تركيا
داعش
مكافحة الإرهاب
الأمن التركي
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