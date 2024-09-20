مقتل 12 إرهابياً و6 جنود في عمليات لقوات الأمن الباكستانية

إسلام آباد (وكالات)

قتل 12 مسلحاً من العناصر الإرهابية، و6 جنود من رجال الأمن الباكستاني خلال اشتباكات مسلحة وقعت أمس، في مقاطعة «وزيرستان» شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن مجموعة مكونة من 7 إرهابيين حاولت التسلل عبر الحدود مع أفغانستان، وتصدت لها قوات حرس الحدود الباكستانية، وقضت على الإرهابيين السبعة بعد تبادل لإطلاق النار، وصادرت من حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.

وأضاف البيان أن مجموعة أخرى من الإرهابيين هاجمت موقعاً لقوات الأمن في بلدة «لدها» بمقاطعة «وزيرستان الجنوبية»، إلا أن قوات الأمن أحبطت الهجوم وقضت على 5 إرهابيين، فيما قضى 6 جنود خلال التصدي للإرهابيين في العملية.