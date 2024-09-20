السبت 21 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

التحقيق في دوافع عملية طعن شهدتها روتردام

لحظة توقيف منفّذ عملية الطعن في روتردام
20 سبتمبر 2024 23:30

أعلنت النيابة العامة الهولندية، اليوم الجمعة، وجود "دافع إرهابي" لدى المشتبه به الذي أوقف بعد هجوم بسكين أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة مساء الخميس في مدينة روتردام.
وأفادت النيابة، في بيان، بأن "مكتب المدعي العام يشتبه حاليا في أن الرجل، البالغ من العمر 22 عاما، من أميرسفورت ارتكب جريمة قتل ومحاولة قتل بدافع إرهابي".
وأضاف المكتب أن "التحقيق، الذي أجري حتى الآن، يشير إلى أن المشتبه به قد يكون له دوافع أيديولوجية".
وحذّر من أن "التحقيق مستمر ولا يمكن استبعاد وجود دوافع أخرى للهجوم".
وقال شهود عيان إن الشاب هاجم المارة بـ"سكينين كبيرين" قرب جسر "إيراسموس" الحديث، وهي منطقة مليئة بالمقاهي وتشتهر بالتدريبات الرياضية.
قُتل رجل يبلغ 32 عاما من روتردام خلال عملية الطعن. وأصيب سويسري، يبلغ 33 عاما، بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى. وأكدت النيابة العامة، اليوم الجمعة، أنه "غادر المستشفى".
وأوقف المشتبه به بعد الهجوم، ونقل إلى المستشفى لإصابته بجروح خطرة.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية عن شهود قولهم إن الشاب هاجم الأفراد عشوائيا على ما يبدو.

أخبار ذات صلة
كوريا الشمالية واليابان.. من يكسب «المونديال»؟
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تختتم «المحطات الأوروبية» في هولندا
المصدر: آ ف ب
هولندا
عملية طعن
هجوم إرهابي
إرهاب
آخر الأخبار
الشرطة الأوكرانية تتفقد آثار قصف ومعارك
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى في هجوم على مدينة أوكرانية
اليوم 16:51
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 16:36
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
الترفيه
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
اليوم 16:36
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
علوم الدار
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
اليوم 16:00
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©