التحقيق في دوافع عملية طعن شهدتها روتردام

أعلنت النيابة العامة الهولندية، اليوم الجمعة، وجود "دافع إرهابي" لدى المشتبه به الذي أوقف بعد هجوم بسكين أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة مساء الخميس في مدينة روتردام.

وأفادت النيابة، في بيان، بأن "مكتب المدعي العام يشتبه حاليا في أن الرجل، البالغ من العمر 22 عاما، من أميرسفورت ارتكب جريمة قتل ومحاولة قتل بدافع إرهابي".

وأضاف المكتب أن "التحقيق، الذي أجري حتى الآن، يشير إلى أن المشتبه به قد يكون له دوافع أيديولوجية".

وحذّر من أن "التحقيق مستمر ولا يمكن استبعاد وجود دوافع أخرى للهجوم".

وقال شهود عيان إن الشاب هاجم المارة بـ"سكينين كبيرين" قرب جسر "إيراسموس" الحديث، وهي منطقة مليئة بالمقاهي وتشتهر بالتدريبات الرياضية.

قُتل رجل يبلغ 32 عاما من روتردام خلال عملية الطعن. وأصيب سويسري، يبلغ 33 عاما، بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى. وأكدت النيابة العامة، اليوم الجمعة، أنه "غادر المستشفى".

وأوقف المشتبه به بعد الهجوم، ونقل إلى المستشفى لإصابته بجروح خطرة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية عن شهود قولهم إن الشاب هاجم الأفراد عشوائيا على ما يبدو.