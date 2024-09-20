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3 قتلى و100 ألف متضرر بسبب فيضانات في التشيك

من آثار الفيضانات في التشيك
21 سبتمبر 2024 01:04

براغ (وكالات)

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تسببت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها منطقة «مورافيا سيليزيا» في شمال شرق التشيك في تضرر نحو 99 ألفاً و700 شخص.
ويشمل هذا الرقم هؤلاء الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة، حسب وسائل إعلام تشيكية، أمس. وواجه نحو 15 ألف شخص مخاطر فقدان حياتهم بسبب الفيضانات.  
وحتى الآن، تأكد مقتل ثلاثة أشخاص. وما زالت المنطقة في حالة طوارئ ويواجه من يرتكب جرائم النهب، عقوبة تصل إلى 8 أعوام في السجن.
وتستمر جهود التنظيف، حيث يساعد 330 جندياً في المناطق المتضررة، ويساعد 100 آخرون في التشيك في استعادة الطاقة. 
ويوزع رجال الإطفاء محطات غسيل متنقلة ومراحيض وسخانات وإمدادات تنظيف، بما في ذلك 1400 جهاز لإزالة الرطوبة. 

التشيك
الفيضانات
الأمطار الغزيرة
مياه الفيضانات
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