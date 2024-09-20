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ضبط ثلاثة إرهابيين جنوب بغداد

آلية للجيش العراقي في صحراء الأنبار (أ ف ب)
21 سبتمبر 2024 01:05

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، أمس، عن تمكن مفارزها من الإطاحة بثلاثة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي جنوبي العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية في بيان أنه «بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذ عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) في ناحيتي الرشيد واليوسفية ومنطقة صخريجة جنوبي العاصمة بغداد»، مضيفةً أن «المديرية سلّمت الملقى القبض عليهم إلى جهات الطلب أصولياً».
وفي سياق آخر، تجددت تظاهرات واحتجاجات العاطلين عن العمل والخريجين في محافظة ذي قار جنوب العراق للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.
وأغلق محتجون غاضبون مبنى شركة توزيع المنتوجات النفطية في محافظة ذي قار مطالبين بتعيينهم أسوة بأقرانهم.
وأكد الغاضبون استمرارهم في الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم في إصدار أوامر التعيين لنحو 5 آلاف خريج وخريجة بعد وصول موافقة رئيس الوزراء العراقي عليها، متوعدين باعتصام مفتوح أمام مبنى الشركة النفطية في حال لم يتم تلبية مطالبهم.
وتشهد المحافظات العراقية منذ سنوات احتجاجات لآلاف الخريجين العاطلين عن العمل يطالبون من خلالها السلطات الحكومية بإنصافهم وتوفير فرص عمل لهم في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لحل أزمة البطالة.

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