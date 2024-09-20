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ضبط أسلحة وذخائر بعملية أمنية في العاصمة الصومالية

من الأسلحة التي تم ضبطها (من المصدر)
21 سبتمبر 2024 01:04

مقديشو (الاتحاد)

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ضبطت قوات الأمن أسلحة وذخائر في عملية نفذتها القوات الصومالية في العاصمة مقديشو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا». 
ونقلت الوكالة عن قائد شرطة محافظة بنادر، معلم مهدي قوله، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط كمية ضخمة من الأسلحة وإيقاف 4 أشخاص متورطين بتجارتها، حيث عثرت القوات على أسلحة وذخائر في المنزل. 
وأضاف القائد: «من غير المقبول بيع الأسلحة غير القانونية في مديريات العاصمة، سنقوم بكل ما في وسعنا في سبيل منع تكرار مثل هذه الحالات». 
وتعد العمليات الأمنية والتمشيط الأمني جزءاً من الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الصومالية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، والتصدي للتهديدات الأمنية التي تشكلها ميليشيات «الشباب» الإرهابية والخارجون عن القانون بالبلاد. 
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة»، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.
وطردت حركة «الشباب» من المدن الرئيسية بين عامي 2011 - 2012.

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